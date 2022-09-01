В МИД России заявили, что ответственность за возможный срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского

Миссия МАГАТЭ вынуждена работать на Запорожской АЭС под практически непрерывными обстрелами ВСУ Фото: REUTERS

В случае новых попыток Киева сорвать работу экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вся ответственность ляжет на украинского президента Владимира Зеленского и его кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В случае новых попыток Киева сорвать их работу обстрелами или диверсиями вся ответственность за последствия целиком ляжет на режим Зеленского и его кураторов, а также их "группу поддержки" на Западе", - говорится в официальном комментарии Захаровой, который опубликован на сайте МИД России. Захарова также считает, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС крайне важен, так как по итогам работы делегации ложь Украины о ситуации на станции будет окончательно и официально разоблачена.

Ранее российские власти публично заявили о том, что непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к масштабной катастрофе.

По информации министерства обороны РФ, последствия возможной аварии на атомной станции, которую могут спровоцировать действия украинских боевиков, по масштабу будут сравнимы с последствиями катастроф на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

От последствий данной атомной аварии в итоге могут пострадать как России и Украина, так и целый ряд европейских государств. В связи с этим Россия обратилась к западным лидерам с просьбой повлиять на киевский режим и добиться прекращения атак Запорожской АЭС.