Евросоюз расширил персональный санкционный список против россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз добавил в список персональных санкций "за подрыв суверенитета Украины" депутатов Госдумы России Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совфеда Валерия Пономарева, говорится в обнародованном в официальном журнале ЕС документе.

Уточняется, что решение вступает в силу с даты публикации. В ЕС также указали, что депутаты Госдумы Полякова и Ткачев проголосовали за обращение ГД к президенту России Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР, и, таким образом, поддержали "проведение политики и действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ее дальнейшую дестабилизацию".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.