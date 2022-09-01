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Политика1 сентября 2022 13:14

Евросоюз расширил персональный санкционный список против россиян

Ограничения введены за “подрыв суверенитета Украины”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Евросоюз расширил персональный санкционный список против россиян

Евросоюз расширил персональный санкционный список против россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз добавил в список персональных санкций "за подрыв суверенитета Украины" депутатов Госдумы России Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совфеда Валерия Пономарева, говорится в обнародованном в официальном журнале ЕС документе.

Уточняется, что решение вступает в силу с даты публикации. В ЕС также указали, что депутаты Госдумы Полякова и Ткачев проголосовали за обращение ГД к президенту России Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР, и, таким образом, поддержали "проведение политики и действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ее дальнейшую дестабилизацию".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.