Путин заявил о цели уничтожить «антироссийский анклав» на Украине

Путин заявил о создании на Украине «антироссийского анклава» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Украины сегодня создается антироссийский анклав, угрожающий РФ, заявил российский президент Владимир Путин. Цель специальной военной операции на Украине – уничтожение этого анклава, отметил глава государства.

«После госпереворота в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Против них начали фактически войну и восемь лет ее вели. Наша задача – эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране», – сказал политик на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.

Как отметил Путин, на территориях Украины, занятых российскими войсками, школьники не знали о совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. По мнению главы государства, даже взрослые не знают, что «у Украины не было своей государственности до образования СССР».