Академик Стефанович допустил, что на Запорожской АЭС может произойти ЧП из-за неподходящих условий работы Фото: REUTERS

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович предупредил, что ЧС на Запорожской АЭС (ЗАЭС) может произойти не только из-за обстрелов украинских боевиков.

По его мнению, стоит учитывать еще и неподходящие условия работы сотрудников. Именно поэтому данный вопрос можно назвать значимым, в том числе для миссии МАГАТЭ, пишет Lenta.ru.

- Периодически удары приходятся и на саму ЗАЭС, но объект строился для защиты и от более серьезных угроз, так что пока ничего критичного нет, хотя ситуация, конечно, нервная. ... Я не случайно акцентировал внимание на том, что МАГАТЭ должно будет оценить состояние работы персонала - это немаловажный фактор. Даже если внешней угрозы для объекта нет, работать в обстановке постоянных обстрелов как минимум некомфортно, - заявил Стефанович.

Ранее RT писал, что глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что два энергоблока Запорожской АЭС работают не на полную мощность. по его словам, пятый и шестой энергоблоки станции сейчас работают только на 60 и 80% соответственно.

До этого телеканал "360" сообщал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по месту встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В результате четыре снаряда разорвалось вблизи первого энергоблока, сообщило Минобороны России.