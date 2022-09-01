Джонсон посоветовал британцам купить чайники, чтобы снизить траты на электричество

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед уходом в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон порекомендовал британцам приобрести новые чайники, чтобы уменьшить траты на электричество.

"Если у вас есть старый чайник, которому требуется много времени, чтобы закипеть, вы можете заменить его, потратив 20 фунтов стерлингов (23,1 - прим. ред.). Но если вы купите новый (чайник - прим. ред.), вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества", - уточнил он в ходе своего выступления на тему энергетической безопасности в Британии.

Отметим, что после начала Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, западные страны усилили санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.