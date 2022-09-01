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Политика1 сентября 2022 14:59

Путин сообщил, что доволен тем, как сложилась его жизнь

Российский президент признался, что нынешняя жизнь его полностью устраивает
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин ответил на вопросы российских школьников о своей жизни

Владимир Путин ответил на вопросы российских школьников о своей жизни

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин признался, что его устраивает то, как сложилась его жизнь. Об этом Путин сообщил 1 сентября 2022 года на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде.

"То, что со мной произошло, меня устраивает", - пояснил российский президент в ходе мероприятия и общения со школьниками.

Также Путин затруднился ответить на вопрос одной из школьниц о том, в какие кружки, секции и молодежные движения он бы пошел, если бы сейчас учился в школе. "Что бы я для себя сделал, если бы этим занимался, если бы у меня была такая возможность, мне трудно сейчас сказать. Потому что нужно вернуться назад и вспомнить, что тогда было актуальным", - подчеркнул Путин.

Ранее Путин признался, что не может себя назвать очень дисциплинированным человеком. "Трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", - отметил российский лидер.