Путин сообщил, что доволен тем, как сложилась его жизнь

Владимир Путин ответил на вопросы российских школьников о своей жизни Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин признался, что его устраивает то, как сложилась его жизнь. Об этом Путин сообщил 1 сентября 2022 года на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде.

"То, что со мной произошло, меня устраивает", - пояснил российский президент в ходе мероприятия и общения со школьниками.

Также Путин затруднился ответить на вопрос одной из школьниц о том, в какие кружки, секции и молодежные движения он бы пошел, если бы сейчас учился в школе. "Что бы я для себя сделал, если бы этим занимался, если бы у меня была такая возможность, мне трудно сейчас сказать. Потому что нужно вернуться назад и вспомнить, что тогда было актуальным", - подчеркнул Путин.

Ранее Путин признался, что не может себя назвать очень дисциплинированным человеком. "Трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", - отметил российский лидер.