Миллиардер Рубен Варданян отказался от российского гражданства и переезжает в Карабах

Миллиардер Рубен Варданян Фото: ТАСС

Основатель и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян заявил об отказе от российского гражданства. По его словам, миллиардер решил переехать в Нагорный Карабах.

«Я принял непростое решение – переехать в Арцах. После войны 2020 года мы – армяне всего мира – обязаны быть вместе с арцахцами. Понимая все риски, я принял решение отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», – заявил Варданян в обращении на своем YouTube-канале.

Миллиардер поблагодарил Россию за предоставление возможности достигнуть успехов в бизнесе, отметив, что в РФ он состоялся как бизнесмен, человек и профессионал. Кроме того, Варданян выразил российским властям благодарность за присутствие миротворцев в Нагорном Карабахе.

В прошлом году Forbes оценивал состояние бизнесмена в миллиард долларов. Варданян был включен в список 200 богатейших предпринимателей России.