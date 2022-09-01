Памфилова рассказала, что Путин внимательно относится к проблемам страны

Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин внимательно относится к проблемам страны, об этом в эфире Радио “Комсомольская правда” рассказала глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

“Президент очень внимательно относится и к тем проблемам, которые есть и всегда помогает нам. Поскольку мы знакомы много лет с Владимиром Владимировичем, он знает мой опыт. И те вопросы, которые могут быть. Всегда за пределами публичной части у нас идет серьезный разговор. Наверное о самых острых проблемах. Это вопросы, которые касаются каждого жителя”, - отметила она.

Ранее KP.RU писал, что Памфилова сообщила о возвращении масочного режима в Центризбиркоме. Глава ЦИК рекомендовала избирательным комиссиям проанализировать возможность принятия антиковидных мер. Руководитель Центризибиркома также рекомендовала региональным избирательным комиссиям проанализировать возможность принятия тех или иных антиковидных мер во время проведения голосования. Особенно это касается участков, которые должны будут принять большое количество людей в течение одного-двух дней.