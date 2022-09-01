Памфилова заявила, что ЦИК России никогда не занимался явкой на выборах

Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центризбирком никогда не занимался явкой на выборах, это дело самих политических партий, об этом в эфире Радио “Комсомольская правда” заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК, Центризбирком) Элла Памфилова.

“Мы никогда не занимались явкой, это не наше дело. Это уже политическая часть, которой занимаются сами партии. Наша задача, что касается явки, мы косвенно можем на нее влиять - чем интереснее мы информируем наших избирателей, а мы их расширяем, вот наша задача. И чем больше наши избиратели, это может повлиять на явку”, - отметила она.

Также Элла Памфилова рассказала, что Путин внимательно относится к проблемам страны. Руководитель ЦИК России отметила, что они с главой государства “знакомы много лет”.

Ранее KP.RU писал, что Памфилова сообщила о возвращении масочного режима в Центризбиркоме. Глава ЦИК рекомендовала избирательным комиссиям проанализировать возможность принятия антиковидных мер. Руководитель Центризибиркома также рекомендовала региональным избирательным комиссиям проанализировать возможность принятия тех или иных антиковидных мер во время проведения голосования. Особенно это касается участков, которые должны будут принять большое количество людей в течение одного-двух дней.