Депутат Госдумы Белик назвал лицемерным сравнение Зеленского России с Третьим рейхом Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о фашизме во время Второй мировой войны выглядит лицемерно на фоне "многолетнего разгула неонацизма" в его стране. Так парламентарий прокомментировал заявления политика, в которых Зеленский сравнил действия России на Украине с политикой Третьего рейха.

- Особенно лицемерным выглядит высказывание Зеленского о фашизме во время Второй мировой войны на фоне многолетнего разгула неонацизма на Украине. Факельные шествия, возведение пособников фашистов в ранг героев, зверства нацбатальона "Азов"*, геноцид в Донбассе - идеология ненависти, которая взросла на благодатной почве Украины, разменянная в угоду интересам коллективного Запада, - заявил Белик в беседе с изданием NEWS.ru.

Он также напомнил, как по центральным улицам Киева ходили "молодчики с татуировками в виде свастики, с ветеранов срывали георгиевские ленточки и не позволяли возложить цветы к мемориалам", что для XXI века абсолютно непостижимо.

Белик добавил, что украинский лидер давно живет в параллельной реальности, и никак не может осознать, что именно советский народ победил нацистскую Германию в Великой Отечественной войне.

*Запрещенная в России террористическая организация