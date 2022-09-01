Памфилова заявила, что протестное голосование типично для России

Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Протестное голосование является типичным для России, как для любого нормального государства, об этом в эфире Радио “Комсомольская правда” заявила на Радио "Комсомольская правда" глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК, Центризбирком) Элла Памфилова.

“Оно типично для России как для любой нормальной страны. И если где-то начальник не дорабатывает, то он должен думать - почему это, может до людей не достучались. Как мы работали над ошибками, так и депутатам любого уровня, нужно анализировать. И враги наши действуют очень умно. Если где-то проспали, недруги освоят, будут спекулировать. Это может быть очень серьезно”, - отметила она.

Также Памфилова заявила, что ЦИК России никогда не занимался явкой на выборах. Это политическая часть, которой занимаются партии, подчеркнула глава ЦИК РФ, подчеркнула глава ЦИК.

Как ранее писал сайт KP.RU, Памфилова рассказала, что президент России Владимир Путин внимательно относится к проблемам страны. Глава ЦИК России отметила, что они с российским лидером “знакомы много лет”.