Путин спросил у школьницы из ЛНР, стало ли в республике тише

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин спросил у школьницы из ЛНР, стало ли в республике "потише".

Российский лидер сегодня, 1 сентября, провел открытый урок "Разговор о важном". После встречи Путин по просьбе детей расписывался у них в блокнотах на память. Школьница из ЛНР попросила главу государства передать привет ее младшей сестре. Она рассказала, что та появилась на свет в 2014 году и "ни дня мирной жизни не видела". Путин спросил, как ее зовут, и передал Милане большой привет.

"Как у вас там сейчас, потише стало?" - спросил Владимир Путин.

"Да, потише последнее время", - ответила школьница.

"Ну слава Богу", - сказал президент.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2022 года можно прочитать здесь.