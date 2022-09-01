Стало известно, сколько можно хранить самогон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Росстандарта определили срок годности для исконно русских спиртных напитков: самогона, спотыкача и хреновухи.

Теперь, согласно стандартам ведомства, максимум 60 оборотов - допустимая крепость у правильного самогона, сделанного по ГОСТу. А минимальная крепость напитка должна быть не менее 35%. Что касается срока годности, то хранить напиток можно не более двух лет. Об этом пишет сайт MK.RU.

Также в документе Росстандарта говорится про спотыкач, хреновуху, медок, сухарничек, кулер, березовку, сбитень и клюковку искристую. Последняя производится из клюквенного морса, меда и спирта, а потом насыщается двуокисью углерода. Такой напиток, как установили эксперты ведомства, должен иметь крепость от 7 до 12 оборотов, а спотыкач – 20-25 оборотов.

Отмечается, что хранить сухарничек, хреновуху и березовку по ГОСТу можно всего один год. Спотыкач и медок – полгода. Срок годности для кулера, сбитня и клюковки установлен в три месяца.