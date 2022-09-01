Аналитик Фролов назвал бессмысленным введение "потолка" цен на нефть из России Фото: REUTERS

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил идею введения "потолка" цен на российскую нефть.

По мнению эксперта, это не только бесполезно с точки зрения давления на Россию, но и вредно для самих США и Евросоюза.

Все дело в том, что РФ является одним из крупнейших в мире поставщиков нефти и нефтепродуктов. Объем экспорта страны достигает порядка 7,5 миллиона баррелей в сутки или порядка 7% мирового потребления. В беседе с телеканалом "360" аналитик отметил, что это огромный объем.

- В данной ситуации мы не наблюдаем избытка предложения. Это не значит, что есть нехватка предложения, а означает, что есть баланс спроса и предложения. Вводить систему, которая должна ограничивать доходы России от продажи нефти, бессмысленно, вообще не имеет никаких перспектив, - уверен специалист.

Ранее "Известия" писали, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, введение "потолка" цен на российскую нефти крайне негативно отразится на мировом рынке. По его словам, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли.

До этого "Пятый канал" сообщал, что Евросоюз скоро столкнется с большими трудностями из-за антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что санкции необходимы для ограничения экономического господства России, однако страны Европы не могут обойтись в этой ситуации без потерь.