Советник главы "Нафтогаза" Рябчин предложил жителям Украины готовиться к перебоям с теплоснабжением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что наступающий отопительный сезон на Украине будет трудным, гражданам следует запасаться теплыми вещами и заранее узнавать, где будут организованы пункты обогрева.

"Это и правда будет очень сложная зима… Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть зимой, действительно теплые вещи не помешают", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Кроме этого, он добавил, что гражданам необходимо заранее узнать, где находятся ближайшие пункты обогрева.

Ранее в “Нафтогазе” сообщили, что Украина планирует отказаться от закупок газа у ЕС. Это необходимо для экономии, объяснили в компании.

Также ранее бывший глава "Нафтогаза" допустил, что Украине придется воровать российский газ. Россия ответит на это жесткими мерами, считает Андрей Коболев, об этом писал сайт KP.RU.