Шольц считает, что Германия справится без газа из России

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то стране, "вероятно", все же удастся справиться этой зимой, заявил канцлер Олаф Шольц на встрече с жителями немецкого Эссена.

"В первую очередь, следует позаботиться о том, чтобы у нас было достаточно энергоносителей, чтобы у нас был уголь, нефть, газ… и чтобы у нас внезапно не случился дефицит чего-то…, остается газ из России, из Норвегии, Нидерландов, через западноевропейское направление, понемногу из каких-либо других источников. Но если Россия прекратит поставки, а она все уменьшает их, тогда мы можем нарастить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления", - сказал канцлер в ходе беседы с жителями Эссена, которую транслировал сайт правительства ФРГ.

Ранее KP.RU писал, что Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа. Объяснения российской стороны сокращений поставок звучат неубедительно, заявил политик.

Также ранее Шольц заявил, что резкий отказ от российского газа навредит экономике Германии и Европы. Эмбарго на российский газ не остановит спецоперацию на Украине, полагает канцлер ФРГ.