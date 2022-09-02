NASA впервые показало снимки планеты за пределами Солнечной системы

Планета HIP 65426 b не пригодна для жизни Фото: NASA

NASA опубликовало первые снимки планеты, расположенной за пределами Солнечной системы. Ее сфотографировал космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Об этом сообщается на сайте NASA.

Ученые уточнили, что планета HIP 65426 b – это газовый гигант наподобие Юпитера, но в 6-12 раз тяжелее. Она не пригодна для жизни.

HIP 65426 b открыта еще в 2017 году чилийскими астрономами. Исследователи полагают, что ее возраст составляет 15-20 млн лет, то есть она в несколько сотен раз моложе Земли.

Напомним, Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) стоимостью 10 миллиардов долларов "фотографирует", расположившись на своем вечном рабочем месте – в точке Лагранжа L2, расположенной в нескольких миллионах километрах от нашей планеты.

Подробнее о том, на что способна гигантская космическая обсерватория и какие именно тайны Вселенной астрономы рассчитывают раскрыть с ее помощью, читайте в материале KP.RU.