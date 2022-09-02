Владимир Мазур открыл в Томске новый завод по производству плит OSB

Сегодня исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур открыл в Томске завод по выпуску ориентированно-стружечных (OSB) плит. Предприятие заработало в производственном комплексе «Монолит-Строй», компания инвестировала в новую технологическую линию 6,8 миллиарда рублей, что позволило дополнительно создать 500 новых рабочих мест и увеличить объем глубокой переработки низкосортной древесины на 500 тысяч кубических метров в год. Годовой объем готовой продукции – 250 тысяч кубических метров плиты.

«Запуск нового завода для нашей области означает рост промышленного производства, увеличение семейных бюджетов заводчан, дополнительные налоговые отчисления в бюджет, – пояснил Владимир Мазур. – Здесь применяются самые современные технологии, мы видим высокую производственную культуру. Такие предприятия – основа развития Томской области».

Глава региона отметил, что запуск нового завода – это первый этап соглашения, которое он подписал с генеральным директором компании «Монолит-Строй» Даниилом Рябченко 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает строительство трех заводов, и следом компания будет строить производство карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завод по производству березовой фанеры. Как сообщил глава компании, депутат Законодательной Думы Томской области Даниил Рябченко, строительство очередного предприятия здесь планируют начать в будущем году.

Врио губернатора поблагодарил инженеров и рабочих предприятия, а также его строителей, вручив почётные грамоты Министерства промышленности и торговли России, а также благодарности главы региона.

Напомним, «Монолит-Строй» – одна из ведущих в Томской области компаний в сфере глубокой переработки древесины. Ежегодный выпуск продукции – 330 тысяч метров кубических плит МДФ, 6 миллионов квадратных метров ламинированных напольных покрытий, 3 миллиона квадратных метров стеновых декоративных панелей.