Трамп назвал Байдена сумасшедшим в ответ на обвинение в экстремизме

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп в ответ на то, что действующий глава государства Джо Байден назвал его экстремистом, назвал его сумасшедшим или страдающим от деменции.

"Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA...! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке... Он, вероятно, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", - отметил Трамп в соцсетях.

Ранее Байден в обращении к американцам заявил, что его предшественник Дональд Трамп и сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA) представляют угрожающий США экстремизм. Он также отметил, что сторонники Трампа не признают прошедшие выборы президента, в то время как консерваторам понятно, что Трамп представляет угрозу демократии.

Также ранее Дональд Трамп заявил, что нынешние власти страны виновны в ситуации вокруг Украины, высоком уровне инфляции и росте цен на бензин, а глава государства Джо Байден якобы убил "американскую мечту".