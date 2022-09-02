МАГАТЭ оставит двух сотрудников на Запорожской АЭС на постоянной основе

Шесть сотрудников МАГАТЭ, специализирующихся на вопросах гарантий и ядерной безопасности, остались на Запорожской АЭС на несколько дней, еще двое останутся на станции на постоянной основе, Россия это приветствует, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

“Два человека останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Мы это приветствуем, так как международное присутствие призвано развеять большое число спекуляций в отношении положения дел на ЗАЭС", - сказал Ульянов. Говоря о национальности этих сотрудников, постпред России указал на то, что в данном случае это имеет второстепенное значение.

Ранее KP.RU писал, что МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Специалистам агентства предстоит еще многое сделать, отметил глава организации.

Также ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции преследует цель защитить станцию от ядерной аварии. Особый упор будет сделан на аспекты ядерной и радиационной безопасности.