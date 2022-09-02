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Политика2 сентября 2022 9:31

Российские военные уничтожили около 3 тысяч иностранных наемников с начала спецоперации на Украине

По словам Сергея Шойгу, ВС РФ ведут активную работу по ликвидации прибывающих на Украину наемников
Александр КИСЛОВ
Сергей Шойгу сделал громкое заявление об уничтожении иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ

Сергей Шойгу сделал громкое заявление об уничтожении иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ

Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации РФ на Украине российскими военными было уничтожено около 3 тысяч иностранных наемников.

Соответствующее заявление Шойгу сделал на селекторном совещании российского военного ведомства.

"На фоне высоких потерь Вооружённых сил Украины отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожено", — уточнил он.

Ранее Шойгу сообщил о том, что иностранных наемников, которые приезжают на Украину для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и неонацистских нацформирований, ждет крайне печальная участь.

Кроме того, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поставляемое на Украину иностранное оружие, является легитимной целью для ВС РФ. В связи с этим армия России последовательно наносит удары по каналам поставки вооружений Киеву и будет продолжать это делать на всем протяжении специальной военной операции на Украине, уточнил глава МИД РФ.