Российские военные уничтожили около 3 тысяч иностранных наемников с начала спецоперации на Украине

Сергей Шойгу сделал громкое заявление об уничтожении иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации РФ на Украине российскими военными было уничтожено около 3 тысяч иностранных наемников.

Соответствующее заявление Шойгу сделал на селекторном совещании российского военного ведомства.

"На фоне высоких потерь Вооружённых сил Украины отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожено", — уточнил он.

Ранее Шойгу сообщил о том, что иностранных наемников, которые приезжают на Украину для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и неонацистских нацформирований, ждет крайне печальная участь.

Кроме того, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поставляемое на Украину иностранное оружие, является легитимной целью для ВС РФ. В связи с этим армия России последовательно наносит удары по каналам поставки вооружений Киеву и будет продолжать это делать на всем протяжении специальной военной операции на Украине, уточнил глава МИД РФ.