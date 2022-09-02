Шойгу заявил, что Украина хочет создать иллюзию сопротивления

Сергей Шойгу
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Контрнаступление Украины имеет единственную цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
Он уточнил, что продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет существенные потери.
"Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с одной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности украинской армии вести наступление", - подчеркнул Шойгу.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.