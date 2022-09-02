Пушилин назвал референдум "практической реализацией желаний и устремлений" жителей Донбасса

Референдум в ДНР будет знаковым событием для жителей освобожденных территорий Фото: REUTERS

Референдум о присоединении Донецкой Народной Республики к РФ станет практической реализацией желаний и устремлений жителей Донбасса. Об этом глава ДНР заявил во время выступления на площадке просветительского марафона российского общества “Знание”.

"Это практическая реализация тех желаний, тех устремлений, которые у нас были", - заявил глава ДНР.

По его словам, это поэтапная “кропотливая” работа, которая заключалась в признании документов ЛДНР Российской Федерацией, а также предоставлении возможности для граждан Донбасса получить российские паспорта.

“И сейчас мы видим, что миграционная служба работает в нескольких городах (ДНР - прим.)," - пояснил Пушилин.

Завершающим этапом станет референдум о присоединении к России после прекращения боевых действий и реализации целей специальной военной операции на Украине.

Референдум в ДНР будет знаковым событием для жителей освобожденных территорий, таким же памятным, как названные в честь героев СВО улицы Керчи, о которых ранее писал сайт KP.RU. Новые улицы назовут в честь Олега Орлова и Владимира Чеботарева.