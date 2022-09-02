Шойгу сообщил, что ВС России освободили Благодатное и вышли на границу Николаевской области

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России вышли на административную границу Николаевской области. Об этом в ходе селекторного совещания сегодня, 2 сентября, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

“На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области”, - уточнил глава российского оборонного ведомства.

Также Сергей Шойгу заявил, что Украина хочет создать иллюзию сопротивления. ВСУ несут значительные потери, отметил глава Минобороны России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.