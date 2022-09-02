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Экономика2 сентября 2022 10:40

Песков сообщил, что надежность "Северного потока" под угрозой

По словам представителя Кремля, несколько неработающих турбин ставят под угрозу надежность всего газопровода
Александр КИСЛОВ
По словам Дмитрия Пескова, работа газопровода "Северный поток" в настоящее время находится под угрозой

По словам Дмитрия Пескова, работа газопровода "Северный поток" в настоящее время находится под угрозой

Фото: REUTERS

Надежность работы газопровода "Северный поток – 1" в настоящее время находится под угрозой, поскольку нет технологических резервов и работает всего одна турбина. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что резервирование отсутствует не по вине "Газпрома".

"Резервов нет технологических, работает одна турбина. Вот и думайте. Резервирование отсутствует не по вине Газпрома. Надежность работы всей системы под угрозой", — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее поставки газа в Европу по «Северному потоку» полностью прекратились, однако прекращение носит исключительно временный характер. Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, уже 3 сентября нынешнего года работа газопровода должна возобновиться в полном объеме.