Песков сообщил, что надежность "Северного потока" под угрозой

По словам Дмитрия Пескова, работа газопровода "Северный поток" в настоящее время находится под угрозой Фото: REUTERS

Надежность работы газопровода "Северный поток – 1" в настоящее время находится под угрозой, поскольку нет технологических резервов и работает всего одна турбина. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что резервирование отсутствует не по вине "Газпрома".

"Резервов нет технологических, работает одна турбина. Вот и думайте. Резервирование отсутствует не по вине Газпрома. Надежность работы всей системы под угрозой", — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее поставки газа в Европу по «Северному потоку» полностью прекратились, однако прекращение носит исключительно временный характер. Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, уже 3 сентября нынешнего года работа газопровода должна возобновиться в полном объеме.