Путин 6 сентября 2022 года посетит активную фазу учений "Восток-2022"

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин 6 сентября 2022 года будет работать во Владивостоке, где посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил "Восток-22", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Шестого (сентября - прим. ред.) он уже будет работать в самом Владивостоке. Вы знаете, что там начинаются стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил "Восток-2022". Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября", - уточнил Песков.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин посетил раненных во время спецоперации на Украине. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.