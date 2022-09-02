Правительство РФ направит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса и с Украины

Михаил Мишустин выступил с громким заявлением по поводу помощи жителям ДНР, ЛНР и Украины Фото: пресс-служба правительства РФ

Правительство России решило направить 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты для беженцев из республик Донбасса и Украины. С соответствующим заявлением выступил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

"Правительство подготовило все документы для социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР и Украины, экстренно выехавшим в РФ. Кабмин РФ направит в этом году 10,5 млрд рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины", — сообщил премьер-министр России в эфире федерального телеканала "Россия 24".

Россия приняла решение о введении различных социальных выплат, льгот и пособий для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины вскоре после начала проведения военной спецоперации. С тех пор российские власти неоднократно принимали решение о введении тех или иных выплат как для жителей этих регионов и территорий, так и для беженцев, уехавших оттуда в Россию.