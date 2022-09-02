Российские власти продлят программу параллельного импорта

Министр экономразвития Максим Решетников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Программа параллельного импорта, направленная на поддержку ввоза товаров из-за границы, будет продлена на ряду с другими антикризисными мерами в России. Министр экономразвития Максим Решетников в выступлении на совещании по развитию Северо-Западного федерального округа заявил, что эти меры упрощают порядок декларирования импортируемой продукции и ускоряют таможенные процедуры, поэтому их действие будут продлевать.

"На сегодняшний момент еще на год продлено 37 мер антикризисных. Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств", - отметил министр.

Параллельный импорт - второе большое направление антикризисных мер, по мнению Решетникова. Он не означает легализацию контрафакта, а способствует ввозу оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Весной 2022 года российские власти объявили о легализации параллельного импорта для удовлетворения потребностей граждан в востребованных зарубежных товарах. В список параллельного импорта попадают товары, поставка которых прекратилась в Россию. Согласно соответствующему федеральному закону, норма действует до конца 2022 года.