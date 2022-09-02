Украина одобрила новый пакет санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Украины одобрило новый пакет санкций против 277 физических и юридических лиц России, об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.

"Правительство поддержало инициативу минреинтеграции и одобрило новый пакет санкций. Он затрагивает 99 физических и 178 юрлиц. В частности, речь идет о предприятиях ВПК РФ и других компаниях, а также должностных лицах Нацбанков России и Беларуси", - уточняется в сообщении минреинтеграции в соцсети.

По данным министерства, попали под ограничения лица и фирмы, причастные к специальной военной операции на Украине, а также с помощью которых РФ пыталась обходить примененные против нее санкции.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.