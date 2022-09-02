В МИД сообщили, что США не обращались к России по поводу военнопленных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, по мидовской линии от американцев такие обращения (вернуть в США взятых в плен на Украине наемников - прим. ред.) не поступали. Были определенные ситуации, когда мы обменивались с ними данные разного рода о том, где могли находиться те или иные граждане США", - отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее замглавы МИД России назвал посмешищем санкции США. Серьезные люди не могут себя так вести, отметил Сергей Рябков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.