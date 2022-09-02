МИД РФ допустил применение ядерного оружия в случае угрозы существованию России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия может применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы своему существованию, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Россия может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны. Это прописано в российской военной доктрине», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал реальным риск ядерной войны. В то же время он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы состоит в том, чтобы не допустить использования ядерного оружия.

Также Лавров заявлял, что Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия.