Памятник защитникам Донбасса установят в Самаре ко Дню Победы

Капсула с землей — свежеотстреленная при проведении спецоперации гильза Фото: правительство Самарской области

В Самаре предложили установить памятник защитникам Донбасса. С такой инициативой выступили представители ветеранских и общественных организаций. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал эту идею.

В основание памятника хотят поместить капсулу с землей, собранной на кургане Саур-Могиле, который находится в 12 км от города Снежное (ДНР). В 1943 году там шли ожесточенные бои, участниками которых были и куйбышевцы. Капсула представляет собой гильзу, отстреленную в ходе проведения спецоперации. В пятницу, 2 сентября 2022 года, ее представили на площади Славы, где прошло мероприятие в память о погибших защитниках Отечества.

— Мы сегодня с трепетом и уважением принимаем землю с Саур-Могилы. Память о подвиге наших земляков, которые отстаивали независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, никогда не будет забыта. Считаю, что земля с Саур-Могилы должна быть в основании памятника, который предложили установить в Самаре общественные организации, — отметил Дмитрий Азаров.

Пока капсула будет находиться на хранении в военно-историческом музее Дома офицеров. Позже гильзу с землей захоронят у подножия памятника защитникам Донбасса. Его планируют установить в Самаре ко Дню Победы.