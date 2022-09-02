Байдена нецензурно обругали в прямом эфире во время выступления в Филадельфии

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Филадельфии сопровождалось нецензурными выкриками одного из слушателей, сообщает издание New York Post.

"Выступление президента Байдена в четверг в Филадельфии было прервано крикуном, который скандировал нецензурные оскорбления в адрес главы государства на протяжении всей речи, посвященной критике предшественника Дональда Трампа", - уточняется в публикации NYP,

По словам автора публикации, активист выкрикивал нецензурное послание настолько четко и громко, что "его слышал не только Байден, но и все, кто следил за официальной трансляцией Белого дома".

Ранее американцы раскритиковали слова Байдена об успехах экономики Соединенных Штатов.

Также ранее KP.RU писал, что американского лидера сравнили с клоуном после его поездки в Саудовскую Аравию.