В Еврокомиссии заявили, что ЕС будет стремиться ввести лимит цен на нефть из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) будет работать с государствами Евросоюза, чтобы лимит цен на российскую нефть, согласованный в рамках G7, был введен во всем ЕС, об этом говорится в заявлении еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони.

"Сегодня, во второй половине, дня я принимал участие в совещании министров финансов стран G7 для согласования предела цен на экспорт российской нефти морским транспортом… "Большая семерка" теперь будет работать над созданием широкой глобальной коалиции для итоговой доработки дизайна и уровня ценового лимита, а также для его совместной реализации, чтобы максимизировать его эффективность…", - отметил он.

Ранее сайт KP.RU писал, что министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.