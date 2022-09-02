Глава оппозиционной в Германии партии ХДС поддержал поставки Украине танков Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц высказался за поставки Украине немецких танков Leopard 2, о которых просила ранее украинская сторона, сообщает медиагруппа RND.

“Нам следует помочь Украине также в этом отношении (поставками танков Leopard 2 - прим. ред.), чтобы она смогла отразить российскую агрессию", - заявил Мерц, которого цитирует RND.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет достаточно вооружения Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года можно прочитать здесь.