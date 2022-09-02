Стало известно, можно ли прописать детей в чужой квартире Фото: Иван МАКЕЕВ

В России по новому законодательству должен измениться рынок стихийной аренды жилья. все дело в том, что теперь изменился порядок оформления постоянной регистрации по месту жительства и временной, по месту пребывания.

Как поясняет Life.ru, среди важных новаций можно выделить две. Первая из них дает возможность зарегистрировать адрес проживания онлайн (через "Госуслуги"), а вторая предусматривает , что несовершеннолетние получают безусловную регистрацию по месту проживания их родителей даже без согласия собственников жилья.

Такой правовой подход уже оказал влияние на поведение хозяев квартир, сдаваемых в аренду. Некоторые из них пошли по пути отказа от серых схем и стали заключать официальные договоры, другие же - начали требовать крупный обеспечительный платёж, который может быть не возвращён квартирантам в случае, если они откажутся покинуть жильё по первому требованию хозяев.

При этом отмечается, что законом предусмотрен перечень случаев, когда аренда может быть прекращена досрочно по инициативе собственника. В частности, она включает в себя доказанную неуплату арендных или коммунальных платежей за шесть месяцев; разрушение или порчу квартиры арендатором..

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ планируют окончательно устранить в России проблему так называемых "резиновых квартир", в которых сотнями прописываются люди и получают соцпособия. Сейчас ведется разработка законопроекта о запрете регистрации более одного человека на 6 кв. м, если это не родственники, рассказал "Известиям" член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее RT писал, что около 1,5 тысячи жителей Московской области перевели дачные дома в жилые с помощью онлайн-сервиса на региональном портале госуслуг. После признания дачи жилым помещением заявитель может оформить в нём прописку, платить сниженные коммунальные платежи.