Минобороны России предлагает бесплатно давать участки в Крыму ветеранам спецоперации на Украине Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ветераны боевых действий на Украине и военнослужащие, удостоенные государственных наград и ведомственных знаков отличия за заслуги в ходе спецоперации, смогут претендовать на бесплатные земельные участки в Крыму и Московской области. Соответствующий законопроект разработало Министерство обороны России.

Как сказано в документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, органам исполнительной власти ‎Подмосковья, Севастополя и Крыма рекомендуют принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на бесплатное получение в собственность земельных участков.

В Минобороны обосновывают инициативу предоставлением дополнительной социальной поддержки военным, сотрудникам органов исполнительной власти, федеральных органов, награжденным госнаградами и ведомственными знаками отличия, и ветеранам боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года президент России Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.