Эксперт объяснил, почему Евросоюзу нет смысла ограничивать цены на российский газ Фото: REUTERS

Российский трубопроводный газ в настоящее время и так один из самых дешевых в Европе и мире, объективных причин у Евросоюза ограничивать его стоимость нет, заявил РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

“"Газпром" реализует сейчас газ в ЕС в среднем по 500 долларов за тысячу кубометров, при том, что спотовые цены в Европе, начиная с конца июля, держатся выше 2000. В целом, российский газ – по-прежнему один из самых дешевых и в Европе, и в мире", - пояснил эксперт.

Также он добавил, что Еврокомиссия давно хочет взять под контроль заключение и реализацию газовых контрактов, а также вдохнуть жизнь в свое новое детище – единую платформу Евросоюза по закупке газа, которая, хотя формально и существует, но ничем себя до настоящего времени не проявила.

Ранее сайт KP.RU писал, что министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.