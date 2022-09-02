Землетрясение прервало заседание по проблеме землетрясений в парламенте Лихтенштейна Фото: REUTERS

Заседание ландтага (парламента) Лихтенштейна по защите от землетрясений было прервано землетрясением. Подземный толчки произошли как в тот момент, когда парламентарии обсуждали проблему последствий этого природного явления и защиту от разрушений.

Первое землетрясение магнитудой случилось во время выступления депутата от «Прогрессивной гражданской партии» Беттины Петцольд-Мэр. При подземных толчках она рассмеялась и продолжила свой доклад до тех пор, пока не произошло второе землетрясение. В этот момент спикер парламента Альберт Фрик прервал заседание, передает Associated Press.

По данным Немецкого исследовательского центра геонаук, магнитуда землетрясения была 4. В то же время полиция Лихтенштейна сообщила, подземные толчки были магнитудой 3,9. О пострадавших и разрушениях неизвестно.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня землетрясение магнитудой 8,4 в эпицентре произошло на Байкале.