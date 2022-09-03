Быстрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в Польше

Пресс-служба городской управы Валбжиха отчиталась о сносе памятника. Фото: Twitter @MMerangul/Edward Szewczak

Следственный комитет РФ поручил расследовать обстоятельства сноса памятника солдатам СССР в Польше. Как сообщили в пресс-службе СК, председатель ведомства Александр Быстрыкин отметил, что снос памятника в Валбжих направлен против сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой.

"Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над нацизмом. Глава ведомства поручил следователям запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием", - сказали в СК.

Также в сообщении говорится, что памятник представлял собой скульптуру красноармейца, где на цоколе были размещены надпись "Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне" и красная звезда.

Как писал ранее сайт KP.RU, парламент в Латвии прекратил в окончательном чтении действие ключевой статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений, что позволяет снести Памятник Освободителям Риги в парке Победы в Задвинье.