Минобороны России назвало безуспешными попытки ВСУ закрепиться на Николаево-Криворожском направлении Фото: Александр КОЦ

Попытки Вооруженных сил Украины закрепиться на Николаево-Криворожском направлении оказались провальными, заявило Министерство обороны России.

«Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих», – сказанов сводке в Telegram-канале ведомства.

Как сообщает Минобороны РФ, за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области и истребитель МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области.

По данным ведомства, большие потери украинских войск на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в больницах Николаева и Николаевской области. Для выявления дезертиров в Николаеве увеличено число военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город, добавили в ведомстве.