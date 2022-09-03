Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни и заслужил «бессрочный и длинный отпуск»

Кадыров захотел уйти в «бессрочный и длинный отпуск» Фото: пресс-служба Рамзана Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором признался, что хочет уйти в бессрочный отпуск. По мнению политика, он уже засиделся на посту главы Чечни.

«Сегодня узнал, что я, оказывается, долгожитель среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», – сказал Кадыров, его обращение опубликовано в Telegram.

Как напомнил политик, он руководит Чеченской республикой 15 лет. В связи с этим глава Чечни вспомнил чеченскую пословицу, в которой говорится, что «каким бы ни был гость уважаемым, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее». По мнению Кадырова, «его время пришло».

«Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти», – добавил он.

Напомним, Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. До 2011 он был президентом республики, однако эту должность упразднили.