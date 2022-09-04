Один человек погиб в результате пожаров на севере Казахстана

Один человек стал жертвой природных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана. Об этом в воскресенье, 4 сентября, заявил глава МЧС республики Юрий Ильин, уточнив, что погибшим был инвалид, которого обнаружили при разборе завалов.

«Сегодня с утра при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека, это инвалид 1936 года рождения», - сообщил глава ведомства в ходе брифинга.

Ильин также сообщил, что погибший был заранее оповещен об эвакуации, однако отказался от нее. «Тем не менее следственные мероприятия по факту гибели человека проведут», - заявил глава МЧС.

Кроме того, министр сообщил, что общая площадь природных пожаров в Костанайской области к утру воскресенья, 4 сентября, достигла 43 тысяч гектаров.

Лесной пожар на севере Казахстана возник в минувшую пятницу, 3 сентября, а на следующий день огонь распространился на ближайшие села, из которых были эвакуированы более 1840 человек. Пожар уничтожил свыше 100 домов. По последним данным, пострадали десять человек, в том числе три сотрудника МЧС.