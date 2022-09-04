Названа причина смерти туристов на Ключевском вулкане на Камчатке. ФОТО: КГКУ «ЦОД»

Туристы, погибшие во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты. Такую причину гибели назвала пресс-служба управления Следственного комитета по Камчатскому краю.

Уточняется, что группа туристов, которые прибыли из семи российских регионов в составе десяти человек и двух гидов из Новосибирска, начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района со вторника, 30 августа, а трагедия произошла в минувшую субботу, 3 сентября.

«Находясь на высоте около 4150 м, при падении с высоты не менее пяти человек погибли», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Следственного комитета.

Следователи сообщают, что один из гидов получил травму, а второй смог рассказать о произошедшем по спутниковой связи в МЧС, а также оказать помощь пострадавшим. Сотрудники поисково-спасательного отряда на вертолете отправились к вулкану, чтобы оказать помощь пострадавшим и дальнейшую их эвакуацию.