Десять электросамокатов сгорели в России с начала 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала текущего года в России сгорели десять электросамокатов, в результате чего погиб один человек, а еще шесть пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Зафиксировано десять возгораний электросамокатов. При этом погиб один человек, еще шесть человек получили травмы. В прошлом году обошлось без печальных последствий», - приводит ТАСС заявление ведомства.

В министерстве отметили, что основной причиной возгорания самокатов становится ненадлежащая эксплуатация литийионных аккумуляторных батарей, входящих в комплект устройства, в том числе речь идет и об их механическом повреждении. В ведомстве указали на инциденты, из-за которых происходят короткие замыкания, а также излишний заряд.

В пресс-службе отметили, что при использовании электросамокатов нужно соблюдать правила безопасности. «Перед началом использования электросамокатов необходимо внимательно изучить инструкции изготовителя, обратив особое внимание на правила зарядки и эксплуатации аккумуляторных батарей», - говорится в сообщении.

В МЧС также указали на необходимость соблюдать меры предосторожности при хранении устройств, которые лучше не держать около сгораемых материалов, а также предметов мебели.

В ведомстве заявили, что при возгорании сразу же нужно постараться сбить пламя огнетушителем, а если его нет, накрыть огонь покрывалом, препятствуя попаданию воздуха. При возгорании на улице самокат необходимо посыпать землей или песком.