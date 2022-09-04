Алла Пугачева разрыдалась от печальных известий

Алла Пугачева призналась, что давно так не рыдала. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Алла Пугачева выразила соболезнования по поводу смерти первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева, заявив, что разрыдалась, узнав о кончине политика.

«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха в которой мы обрели свободу, перестали быть «Империей Зла» для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И Главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха и политики тоже», - написала певица в соцсетях.

Напомним, Михаил Горбачев ушел из жизни в минувший вторник, 30 августа, в возрасте 91 год. Первый и единственный президент Советского Союза умер в Центральной клинической больнице. Как рассказали его друзья, причиной смерти стала продолжительная болезнь политика.

Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой. Ранее глубокие соболезнования в связи со смертью политика высказал президент России Владимир Путин, отметив огромное влияние политика на ход мировой истории.