Глава Шотландии считает катастрофой для всей Британии возможное избрание Лиз Трасс премьером

Глава Шотландии считает катастрофой для всей Британии избрание Лиз Трасс премьером Фото: REUTERS

Избрание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства приведет к катастрофическим последствиям для всей страны. Так считает первый министр Шотландии Никола Стерджен.

«Если она будет управлять страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и всех остальных частей Соединенного Королевства», - заявила министр в интервью телеканалу Sky News, призвав надеяться, что «подобное не произойдет, ибо мы переживаем непростые времена».

Стерджен отметила, что во время своей избирательной кампании глава внешнеполитического ведомства концентрировалась на «узких приоритетах членов Консервативной партии», в том числе указывая на необходимость сокращения налогов для наиболее обеспеченных категорий граждан вместо того, чтобы заявлять о необходимости предоставлять точечную помощь уязвимым слоям населения из-за энергетического кризиса.