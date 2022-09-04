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Экономика4 сентября 2022 11:12

Назван модератор пленарной сессии ВЭФ с участием Путина

Модератором пленарной сессии ВЭФ с участием Путина будет журналист РБК Доронов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Назван модератор пленарной сессии ВЭФ с участием Путина

Назван модератор пленарной сессии ВЭФ с участием Путина

Фото: REUTERS

Журналист телеканала РБК Илья Доронов станет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина, которая пройдет в среду, 7 сентября. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это представитель телеканала РБК Илья Доронов», - сказал официальный представитель Кремля в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, кто будет модератором пленарной сессии ВЭФ с участием президента России.

Песков уточнил, что РБК является ведущим экономическим каналом. «И сам Илья Доронов, он и ТЭФИ получал, он очень талантливый журналист и медиаруководитель», - отметил он, добавив также, что ранее данный телеканал не принимал участия в таких мероприятиях.

Напомним, ранее российский президент уже направил приветствие участникам и гостям VII Восточного экономического форума, который пройдет 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке. Путин отметил, что ВЭФ пользуется международным авторитетом и вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Москвой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.