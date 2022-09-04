Кадыров заявил о начале масштабного наступления бойцов ЛНР и «Ахмата» в ДНР

Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй корпус Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) вместе с подразделением спецназа «Ахмат» начал масштабное наступление в Донецкой народной республике (ДНР). Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что наступление началось после того, как украинская армия раскрыла свои позиции за счет выдержанной союзными войсками «тактической паузы».

«Этого нам и было нужно. Теперь спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», - заявил глава Чеченской Республики.

По его словам, теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) вместо контрнаступления остается только думать о спасении своих жизней, которые глава Чечни назвал «никчемными».