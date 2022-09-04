Посол США Салливан завершил работу в России и покинул страну

Джон Салливан ушел с поста посла США в РФ и улетел из Москвы Фото: REUTERS

Посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника в России и покинул Москву. Данные об этом появились на сайте посольства в 4 сентября 2022 года.

В сообщении отмечается, что Салливан вернулся в США (чем он планируется заниматься далее, не уточняется). Известно, что до прибытия его преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять дипломат Элизабет Руд.

ТАСС со ссылкой на собственный источник уточняет, что Вашингтон в настоящее время активно готовит ротацию на должность посла в Москве, ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет.

Джон Салливан проработал на должности посла Соединенных Штатов Америки в России почти три года.

На пост главы посольства США в Москве высокопоставленного американского дипломата назначал еще бывший президент страны - республиканец Дональд Трамп. Демократ Джо Байден после своего избрания на должность американского лидера принял решение оставить Салливана на посту посла в России. Американские СМИ уточняют, что никаких существенных претензий к работе Салливана на посту посла у Белого дома не были ни при Трампе, ни при Байдене.